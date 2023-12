Términos y Condiciones de las Tarjetas de Regalo

Última Actualización: 17 de marzo de 2022

Estos Términos y Condiciones de las Tarjetas de Regalo (“Términos de las Tarjetas de Regalo”) aplican a las Tarjetas de Regalo (definidas debajo) compradas en los sitios web, aplicaciones y servicios operados por CuriosityStream Inc. (“nosotros”, “nuestro” o “CS”) donde se publican estos Términos de las Tarjetas de Regalo (los “Servicios”). Para los compradores y destinatarios de tarjetas de regalo con sede en Alemania, se aplicarán términos y condiciones adicionales. Por favor, consulte las Divulgaciones Específicas para Alemania a continuación. Cuando las Divulgaciones Específicas para Alemania entren en conflicto con cualquier otra disposición de estos Términos de las Tarjetas de Regalo, prevalecerán las Divulgaciones Específicas de Alemania con respecto a los usuarios en Alemania.

Los destinatarios de la tarjeta de regalo deben tener al menos 13 años de edad. Al comprar, aceptar o canjear una Tarjeta de Regalo, usted acepta estar sujeto a estos Términos de las Tarjetas de Regalo. Las Tarjetas de Regalo pueden estar sujetas a términos adicionales presentados en relación con la oferta. Si alguno de estos términos adicionales entra en conflicto con estos Términos de las Tarjetas de Regalo, prevalecerán los términos adicionales.

De vez en cuando, podemos ofrecer códigos electrónicos únicos canjeables para acceder a uno o más de nuestros Servicios bajo ciertos términos y condiciones (“Tarjetas de Regalo”). Las Tarjetas de Regalo proporcionan acceso solo al Servicio específico identificado en la oferta, y solo durante el período de tiempo establecido identificado en la oferta (“Período de la Tarjeta de Regalo”). Si la Tarjeta de Regalo proporciona acceso a más de un Servicio, eso se especificará en la oferta. Ocasionalmente, podemos proporcionar una oferta por tiempo limitado para una Tarjeta de Regalo de por vida, que le da al destinatario acceso al Servicio aplicable mientras dicho Servicio esté disponible y sea compatible (“Tarjeta de Regalo de por Vida”). Una Tarjeta de Regalo de por Vida no se puede transferir a ninguna otra persona que no sea el destinatario previsto. CS no garantiza la vida útil esperada de ninguno de los Servicios. Al comprar, aceptar o canjear una Tarjeta de Regalo para cualquier periodo de tiempo, usted reconoce y acepta que el Servicio aplicable podría cambiar o finalizar en cualquier momento en el futuro, incluso antes de canjear o disfrutar plenamente de la Tarjeta de Regalo. Además, nos reservamos el derecho de dejar de ofrecer Tarjetas de Regalo en cualquier momento.

Para canjear una Tarjeta de Regalo, el destinatario debe crear una cuenta en el Servicio a la que la Tarjeta de Regalo le dará el acceso y aceptar nuestros Términos de Uso (https://curiositystream.com/es/terms) y nuestra Política de Privacidad (https://curiositystream.com/es/privacy), que rigen el uso de nuestros Servicios. Una vez canjeada, la Tarjeta de Regalo queda anulada. El Período de su Tarjeta de Regalo no comenzará hasta que se canjee la Tarjeta de Regalo. Cuando se complete el Período de la Tarjeta de Regalo, se debe comprar una nueva suscripción para continuar disfrutando del Servicio correspondiente o se cancelará su cuenta.

Las Tarjetas de Regalo no se reemplazarán si se pierden, roban, eliminan, destruyen o usan sin su permiso, a menos que lo exija la ley. Las Tarjetas de Regalo no son reembolsables y no se pueden devolver, volver a cargar, transferir ni canjear por dinero en efectivo, excepto en los estados donde la ley exige canjes en efectivo. Las Tarjetas de Regalo no caducan y no están sujetas a ningún cargo por transacción. Las Tarjetas de Regalo son emitidas por CuriosityStream Inc., 8484 Georgia Ave., Suite 700, Silver Spring, MD 20910, correo electrónico: help@curiositystream.com, número de teléfono: 844-778-8999.

Cuando usted compra, acepta o canjea una Tarjeta Regalo, acepta que las leyes del estado de Maryland, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes, regirán estos Términos de las Tarjetas de Regalo.

Estos Términos de las Tarjetas de Regalo no aplican a ningún sitio o servicio donde no se publiquen, independientemente de que dichos sitios o servicios sean operados por CS. Si un sitio o servicio operado por CS incluye diferentes términos y condiciones aplicables a sus tarjetas de regalo, se aplicarán dichos términos y condiciones.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a CS en help@curiositystream.com.

Divulgaciones Específicas para Alemania

Las siguientes disposiciones adicionales se aplicarán a los compradores y destinatarios de Tarjetas de Regalo con sede en Alemania. Cuando estas Divulgaciones Específicas para Alemania entren en conflicto con cualquier otra disposición de los Términos de las Tarjetas de Regalo, prevalecerán las Divulgaciones Específicas para Alemania con respecto a los usuarios en Alemania. Para evitar dudas, estas Divulgaciones Específicas para Alemania no aplican a la compra o uso de Tarjetas de Regalo para usuarios fuera de Alemania.