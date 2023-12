Política de Privacidad

Última Actualización: 31 de enero de 2022

Esta Política de Privacidad aplica solo a los sitios web, aplicaciones y servicios controlados por CuriosityStream Inc. (“nosotros”, “nuestro”, “nos” o “CS”) o un agente externo de CS, y otros sitios web, aplicaciones y servicios donde se publica esta Política de Privacidad (en conjunto, los “Sitios”).

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD PORQUE AL UTILIZAR LOS SITIOS, USTED RECONOCE QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, HA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y NUESTRAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, POR FAVOR NO USE NUESTROS SITIOS WEB.

Su uso de los Sitios también está expresamente sujeto a nuestros Términos de Uso, disponibles en https://curiositystream.com/es/terms/.

Puede ver la versión en PDF de esta Política de Privacidad haciendo clic aquí.

AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO AL ARBITRAJE: Por favor, tenga en cuenta la disposición de arbitraje que se establece debajo, que, con excepciones limitadas, exige que usted arbitre cualquier reclamo que pueda tener contra CS de forma individual. EL ARBITRAJE SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL SIGNIFICA QUE USTED NO TENDRÁ, Y RENUNCIA A, EL DERECHO DE UN JUEZ O JURADO PARA DECIDIR SUS RECLAMOS, Y QUE NO PUEDE PROCEDER EN UNA CAPACIDAD DE CLASE, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA.

Le recomendamos que revise periódicamente esta Política de Privacidad para mantenerse al día sobre cómo manejamos su información personal.

A. Información Recopilada

Recopilamos dos tipos de información de los visitantes de los Sitios: (1) información personal; e (2) información no personal. “Información personal” es la información que identifica, se relaciona, describe, puede asociarse o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con usted, su hogar o dispositivo, como su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico o nombre de la empresa. La “información no personal” es información que NO lo identifica a usted ni a su hogar personalmente. Sin embargo, observamos que a lo largo del tiempo, la información no personal podría convertirse en información personal a través de desarrollos regulatorios, avances tecnológicos o la mezcla con información personal. Cuando se combinan información personal e información no personal, tratamos el conjunto combinado de información como información personal.

(1) Recolección Activa

Recopilamos y almacenamos su información personal directamente, en el momento en que nos proporciona información a través de los Sitios, en cada caso siempre en la medida permitida y sólo de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Por ejemplo, si se registra para obtener una cuenta o nos contacta con una pregunta, podemos almacenar sus comunicaciones, incluyendo cualquier información personal que incluya en ellas, para poder responderle de manera efectiva. La información que recopilamos activamente de usted puede incluir:

Dirección de correo electrónico, nombre y apellido, dirección postal e información de facturación si se suscribe a los Sitios.

Dirección de correo electrónico si nos contacta con una pregunta o busca más información sobre nosotros a través de los Sitios.

Nombre y dirección de correo electrónico si ingresa o se comunica en una sala de chat, blog u otra área pública en los Sitios o en una de las páginas de redes sociales de CS.

Dirección de correo electrónico y nombre si se suscribe para recibir un boletín de uno de los Sitios o si solicita información de los Sitios.

Información demográfica, que puede incluir su género, edad, código postal e intereses, que usted nos proporciona voluntariamente en los Sitios. Utilizamos esta información en la medida en que lo permita la ley aplicable, incluyendo la obtención de su consentimiento cuando lo exija la ley, para brindarle servicios personalizados y analizar tendencias para garantizar que la información proporcionada por los Sitios satisfaga sus necesidades.

Información de redes sociales, afiliaciones políticas e intereses, para tener una mejor idea de cómo servirle (si ha dado su consentimiento para el procesamiento de esta información personal cuando dicho consentimiento sea requerido por la ley).

Información de ubicación si elige permitirnos rastrear su ubicación a través de los Sitios o si su información personal indica una determinada ubicación geográfica. Esta información puede ayudarnos a proporcionarle recomendaciones basadas en su ubicación, enviarle anuncios o dirigirle a productos o servicios que creemos que pueden ser de su interés y que se comercializan a personas cercanas a su ubicación en la medida en que el uso de la información personal esté permitido para este fin según la ley de protección de datos aplicable.

(2) Recopilación Pasiva

Podemos recopilar información de forma pasiva mientras visita o interactúa con los Sitios. A esto lo llamamos recopilación “pasiva” porque, aunque lo permiten las leyes de protección de datos aplicables, es posible que usted no sepa que se está recopilando esta información. La información que recopilamos pasivamente de usted puede incluir:

Dirección de Protocolo de Internet (IP). Su dirección IP es un número que permite a las computadoras conectadas a Internet saber dónde enviarle datos, como las páginas web que ve. Utilizamos esta información para entregarle nuestras páginas web cuando lo solicite, para adaptar nuestros Sitios a los intereses de nuestros usuarios y para medir el tráfico dentro de nuestros Sitios.

Cookies y otras tecnologías similares. Una forma en que recopilamos información de forma pasiva es a través de cookies, balizas web (beacons) y otras tecnologías similares. Para obtener más información sobre las cookies y tecnologías similares, por favor consulte la sección K debajo.

Para su referencia, hemos proporcionado un gráfico de las categorías de información personal que podemos haber recopilado sobre usted en los últimos 12 meses, junto a las respectivas fuentes, propósitos y cualquier divulgación a terceros por cada categoría (en cada caso, en la medida en que dicha recopilación y divulgación de información personal esté permitida para los propósitos establecidos debajo en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluyendo la obtención de su consentimiento cuando lo exija la ley).

Categoría de Información Personal Fuente(s) Propósito(s) Divulgación a Terceros Identificadores. Directamente de usted. Indirectamente de usted (por ejemplo, al observar sus acciones en nuestros Sitios). De proveedores de servicios externos, como proveedores de análisis de datos. Para satisfacer o cumplir con el motivo por el que proporcionó la información, por ejemplo, para responder a una consulta, comunicarse con usted, atención al cliente, facturación. Para marketing. Para comprender la experiencia del usuario. Para fines comerciales para: procesadores de pagos, servicios de detección de fraude. Para marketing: proveedores de análisis de datos, plataformas. Categorías de información personal contenidas en los registros de los clientes. Directamente de usted. Para satisfacer o cumplir con el motivo por el que proporcionó la información, por ejemplo, para responder a una consulta, comunicarse con usted, atención al cliente, facturación. Para marketing. Para comprender la experiencia del usuario. Para fines comerciales para: procesadores de pagos, servicios de detección de fraude. Información Demográfica. Directamente de usted. Para comprender la experiencia del usuario. N/A Información Geográfica. Directamente de usted. Para marketing. Para comprender la experiencia del usuario. N/A Características de clasificación protegidas bajo la ley de California o federal. Directamente de usted. Para llevar a cabo o cumplir con la razón por la que proporcionó la información. N/A Información comercial. Directamente de usted. Para satisfacer o cumplir con el motivo por el que proporcionó la información, por ejemplo, para responder a una consulta o procesar su pedido. Divulgación con fines comerciales a: procesadores de pagos, servicios de detección de fraude. Internet u otra actividad de red similar. Indirectamente de usted (por ejemplo, al observar sus acciones en nuestros Sitios). De proveedores de servicios externos, como proveedores de análisis de datos. Para satisfacer o cumplir con el motivo por el que proporcionó la información, por ejemplo, atención. al cliente, mantenimiento de la cuenta del cliente, para permitir comentarios de usted en nuestra aplicación web. Para comprender la experiencia del usuario. Con fines de marketing para: proveedores de análisis de datos. Inferencias obtenidas a partir de otra información personal. Indirectamente de usted (por ejemplo, al observar sus acciones en nuestros Sitios). De proveedores de servicios externos, como proveedores de análisis de datos. Para comprender la experiencia del usuario. N/A

B. Uso de la Información Recopilada a través de los Sitios

(1) Información Personal

Utilizamos su información personal que se recopila en estos Sitios para los fines establecidos anteriormente. Utilizamos su información personal para los siguientes propósitos:

Para alertarle sobre información actualizada sobre CS u otros terceros o, con su consentimiento previo, para enviarle materiales promocionales.

Para intentar garantizar que los Sitios sean relevantes para sus necesidades.

Para ayudarnos a crear y publicar el contenido más relevante para usted.

Para notificarle sobre un cambio sustancial en esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso, si es necesario.

Para administrar sus suscripciones a los Sitios, permitirle acceder a áreas de entrada limitada de los Sitios, verificar su acceso a sus cuentas de suscripción y gestionar otras consultas de atención al cliente.

Para generar análisis web y recopilar información del usuario con fines de marketing, publicidad, realizar análisis de marketing, proporcionarle recomendaciones de productos o servicios en función de su perfil y planificación y distribución de material promocional (en cada caso, en la medida en que el uso de información personal esté permitido para este fin en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluida la obtención de su consentimiento cuando lo exija la ley).

Para contactarlo en respuesta a propuestas o consultas que envíe en los Sitios.

Para usar según lo divulgado en esta Política de Privacidad o en el momento de la recopilación de información personal.

(2) Información No Personal

La información no personal se utiliza de manera similar a la descrita anteriormente y de otras maneras según lo permitan las leyes aplicables, incluyendo la combinación de información no personal con información personal.

C. Bases Legales para el Procesamiento

Procesamos la información personal de acuerdo con la ley aplicable y con transparencia y equidad. Nuestras actividades de procesamiento se llevan a cabo:

Con su consentimiento;

Para establecer y cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted. Por ejemplo, para proporcionar los servicios y productos que nos compra o para proporcionarle información, productos y soporte técnico que nos solicite;

Con el fin legítimo de operar nuestro negocio, incluso para mejorar y desarrollar nuestros servicios (en la medida en que el uso de la Información personal esté permitido para este fin en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluyendo la obtención de su consentimiento cuando lo exija la ley), con fines de prevención de fraudes y para mejorar la experiencia del usuario. Cuando procesamos información personal para satisfacer nuestros intereses legítimos, implementamos salvaguardas sólidas para garantizar que su privacidad esté protegida y para garantizar que nuestros intereses legítimos no sean anulados por sus intereses o derechos y libertades fundamentales. Puede obtener más información sobre los ejercicios de equilibrio de intereses legítimos que hemos llevado a cabo contactándonos en help@curiositystream.com;

Para cumplir con nuestras obligaciones legales. Por ejemplo, para permitirnos cumplir con nuestras obligaciones en relación a las reclamaciones legales, cumplimiento, propósitos regulatorios, de investigación y disciplinarios y solicitudes informales de las autoridades policiales u otras autoridades gubernamentales; y

Para de cualquier otra manera, cumplir con lo que establece la ley.

No utilizaremos ni procesaremos su información personal para ningún otro propósito, a menos que tengamos motivos legales para hacerlo (por ejemplo, usted nos proporciona su consentimiento adicional antes de dicho uso). No utilizamos sus datos personales para la elaboración de perfiles u otra toma de decisiones automatizada sin intervención humana.

D. Intercambio y Divulgación de Información

(1) Información Personal

Podemos compartir o divulgar su información personal a las siguientes partes y en los siguientes casos, en cada caso siempre sólo de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables:

A proveedores, afiliados y otros terceros para procesar su solicitud de suscripción. Si elige suscribirse a los Sitios, podemos recopilar información sobre usted, como su número de tarjeta de crédito, dirección de facturación y otra información relacionada a dicha compra, y podemos utilizar dicha información recopilada para procesar su pago. También podemos proporcionar dicha información, u otra información personal proporcionada por usted, a terceros no afiliados según sea necesario para completar su suscripción (por ejemplo, para procesar su tarjeta de crédito).

A proveedores, afiliados, socios estratégicos, agentes, comercializadores de terceros u otras partes no afiliadas con fines publicitarios y de marketing, incluida la generación de análisis web y la recopilación de información del usuario con fines de marketing, publicidad, realización de análisis de marketing, proporcionarle recomendaciones de productos o servicios basados en su perfil, y planificación y distribución de material promocional de conformidad con su consentimiento o de otro modo de acuerdo con la ley aplicable. Si no desea que compartamos su información personal de esta manera, no nos proporcione esta información, o no opte por dichas actividades o, según sea suficiente según la ley aplicable, por favor infórmenos que le gustaría optar por no compartir este tipo de información contactándonos a la dirección proporcionada en la parte inferior de la Política de Privacidad.

A afiliados, socios estratégicos, agentes, comercializadores de terceros u otras partes no afiliadas que ofrezcan productos o servicios que creemos que pueden ser de su interés o que requieran su información personal para fines de investigación, administrativos y/o comerciales internos de conformidad con su consentimiento o de otro modo de acuerdo con la ley aplicable. Estas partes pueden usar su información personal, como su nombre y apellido y dirección de correo electrónico, para contactarlo con una oferta o anuncio relacionado a un producto o servicio, o pueden usar dicha información para sus propios fines de investigación, administrativos o comerciales. Si no desea que compartamos su información personal de esta manera, por favor no opte por dichas actividades o, según sea suficiente según la ley aplicable, por favor cancele la suscripción o contáctenos a continuación para cambiar sus preferencias.

A proveedores de servicios externos no afiliados, agentes o contratistas independientes que nos ayudan a mantener nuestros Sitios y nos brindan otros servicios administrativos (incluyendo, entre otros, servicios de procesamiento de tarjetas de crédito, prestación de servicio al cliente, mantenimiento y análisis de datos, envío de comunicaciones a los clientes en nombre de CS y recolección de entradas, selección de ganadores y cumplimiento de premios para concursos, sorteos y otras promociones si decide participar). Buscamos asegurarnos de que estos terceros no afiliados no utilicen la información personal para ningún otro propósito que no sea proporcionar los servicios administrativos de los que son responsables. Como dichos proveedores de servicios externos no afiliados que nos ayudan a administrar nuestros Sitios tendrán acceso a la información personal de los usuarios, si no desea que nuestros proveedores de servicios externos no afiliados tengan acceso a su información, por favor no se registre ni nos envíe ninguna información personal.

A proveedores de servicios externos no afiliados, agentes o contratistas independientes para cumplir con una solicitud realizada por usted. Por ejemplo, si nos envía una pregunta por correo electrónico o pregunta sobre uno de nuestros servicios, podemos usar su dirección de correo electrónico para procesar su solicitud y responder a su pregunta. Además, si participa en un sorteo o concurso, podemos usar su información personal para cumplir con los términos de esa promoción. Esto significa que podemos compartir la información con fines de entrega de premios o con los carteros. También podemos compartir su información con el copatrocinador de esa promoción de conformidad con su consentimiento o de otro modo de acuerdo con la ley aplicable.

A las autoridades gubernamentales o a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley según lo exija la ley o con fines administrativos y en la medida en que la ley aplicable lo permita y/o requiera: (i) para cumplir con la ley, las acciones legales o la solicitud legal de las autoridades o (ii) en la creencia de buena fe de que dicha acción es necesaria para cumplir con los requisitos de la ley o cumplir con el proceso legal que se nos ha brindado, proteger y defender nuestros derechos, propiedad o seguridad, incluyendo los derechos, propiedad y seguridad de CS y su familia de Sitios o actuar en circunstancias urgentes para proteger la seguridad personal de nuestros usuarios finales u otros en virtud de las leyes aplicables, (iii) para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de nuestro acuerdo con usted, o (iv) para verificar, prevenir e investigar el fraude, la seguridad o los problemas técnicos.

A nuestros asesores, a los asesores de cualquier posible comprador y al nuevo propietario del negocio como parte de cualquier proceso de reorganización corporativa, incluyendo, entre otras, fusiones, adquisiciones y ventas de todos o sustancialmente todos nuestros activos.

Para protegernos contra posibles fraudes, podemos verificar con terceros la información recopilada de estos Sitios. En el curso de dicha verificación, podemos recibir información personal sobre usted de dichos servicios. En particular, si utiliza una tarjeta de crédito o débito para suscribirse a los Sitios o realizar una compra a través de los Sitios, podemos utilizar los servicios de autorización de tarjetas y detección de fraude para verificar que la información y la dirección de su tarjeta coincidan con la información que nos proporcionó, y que la tarjeta no haya sido reportada como perdida o robada. Excepto como se describe en esta Política de Privacidad o en el momento en que solicitamos la información, no usamos, compartimos ni divulgamos su información personal a terceros.

(2) Información No Personal

Podemos compartir información no personal recopilada en los Sitios de la manera descrita anteriormente y de otras maneras según lo permita la ley. Por ejemplo, podemos rastrear y analizar información no personal y agregar información estadística de uso y volumen de nuestros visitantes y clientes y proporcionar dicha información a terceros.

E. Recopilación y Uso de Información de Niños

Los Sitios no están destinados a ser utilizados por personas menores de 13 años, o menores de 18 años para visitantes del EEA. CS no recopila deliberadamente información de visitantes menores de 13 o 18 años en el EEA. En caso de que nos enteremos de que una persona menor de estas edades ha proporcionado información personal a CS, eliminaremos de inmediato dicha información personal de nuestros sistemas.

F. Transferencia Internacional de Información

Si elige proporcionar a CS información personal, y con su consentimiento previo o de otro modo de acuerdo con la ley aplicable, CS puede transferir esa información a sus filiales y subsidiarias o a otros terceros, a través de las fronteras y desde su país o jurisdicción a otros países o jurisdicciones de todo el mundo. Si visita desde la Unión Europea (EU), el Espacio Económico Europeo (EEA) u otras regiones con leyes que rigen la recopilación y el uso de datos que pueden diferir de la legislación estadounidense, por favor tenga en cuenta que está transfiriendo su información personal a los Estados Unidos, que no tiene las mismas leyes de protección de datos que la EU/EEA y puede proporcionar mecanismos de recurso más limitados, incluyendo los derechos de protección de datos diferentes o, a veces, más débiles. En caso de dicha transferencia, se utilizarán las garantías adecuadas (por ejemplo, cláusulas contractuales estándar de la EU) para garantizar un nivel adecuado de protección de su información personal.

Con conocimiento de estos riesgos, usted entiende que:

Su información personal puede ser utilizada para los usos identificados anteriormente de acuerdo a esta Política de Privacidad y la ley de protección de datos aplicable; y

Su información personal puede transferirse a los Estados Unidos como se indicó anteriormente.

Para obtener más información o solicitar una copia de las medidas de seguridad antes mencionadas, por favor envíe un correo electrónico a help@curiositystream.com .

G. Sus Derechos y Opciones

Por favor, contacte a CS a través de los métodos que se proporcionan debajo al final de la Política de Privacidad si tiene preguntas sobre su información personal o si desea realizar un cambio en dicha información o si desea optar por no participar en el marketing. También puede actualizar, cambiar o eliminar específicamente cierta información personal (como su dirección de correo electrónico, dirección postal y método de pago) en los Sitios iniciando sesión en su cuenta y haciendo clic en “My Account” (Mi Cuenta) en el menú en la parte superior de cada página del sitio web.

Además, los residentes del EEA, el Reino Unido y Suiza tienen derecho a:

Obtener confirmación sobre si existe o no su información personal y ser informado de su contenido y fuente, verificar su exactitud y solicitar su finalización, actualización o modificación.

Solicitar la eliminación, que se restrinja o se haga anónimo el procesamiento de su información personal.

Oponerse al tratamiento, en todos los casos, de sus datos personales por motivos legítimos.

Retirar el consentimiento en cualquier momento si le hemos solicitado su consentimiento para procesar su información personal. El retiro no afecta a la legalidad del tratamiento realizado en base a su consentimiento hasta la retirada.

Recibir una copia electrónica de su información personal, si desea dicha copia para usted o para transferir su información personal a un proveedor diferente;

Presentar una queja ante una autoridad de supervisión de protección de datos relevante. La autoridad de protección de datos pertinente será la autoridad de supervisión de su país.

Estos derechos pueden estar limitados en algunas situaciones, por ejemplo, cuando podamos demostrar que tenemos un requisito legal para procesar sus datos. En algunos casos, esto puede significar que podemos conservar los datos incluso si retira su consentimiento.

Cuando CS requiera información personal para cumplir con obligaciones legales o contractuales, la provisión de dicha información es obligatoria. Si no se proporcionan dichos datos, CS no podrá gestionar la relación de compromiso ni cumplir con las obligaciones que se le imponen. En todos los demás casos, el suministro de los datos personales solicitados es opcional.

Los residentes de California tienen derechos, que se explican con más detalle en la sección R a continuación.

H. Exclusión Voluntaria de las Comunicaciones

Nos comunicamos con los usuarios que se suscriben a nuestros servicios de forma regular por correo electrónico. Por ejemplo, podemos usar su dirección de correo electrónico, en cada caso siempre sólo de acuerdo con las leyes aplicables, para enviarle información sobre un servicio solicitado por usted, para confirmar un servicio solicitado por usted, para enviarle un aviso de pagos, para enviarle información sobre cambios en nuestros servicios y para enviar avisos y otras divulgaciones según lo exija la ley. En general, los usuarios no pueden optar por no participar en estas comunicaciones transaccionales, pero serán principalmente de naturaleza informativa en lugar de promocional. Sin embargo, le proporcionamos la oportunidad de ejercer una opción de exclusión voluntaria con respecto a las comunicaciones promocionales; si no desea recibir otros tipos de comunicación nuestra, como correos electrónicos o actualizaciones sobre nuevos servicios y productos ofrecidos en los Sitios o si no desea que compartamos su información personal con terceros. La opción de exclusión voluntaria se puede ejercer, según lo exija la ley aplicable, marcando o desmarcando la casilla correspondiente si dicha casilla está disponible en los puntos donde se recopila información personal, o contactándonos en help@curiositystream.com. Procesaremos su solicitud de cancelación de suscripción lo antes posible y de acuerdo con la ley aplicable, pero por favor tenga en cuenta que, en algunas circunstancias, puede recibir algunos mensajes más hasta que se procese la solicitud de cancelación de suscripción. También puede optar por no recibir dichos correos electrónicos haciendo clic en el enlace “cancelar suscripción” dentro del texto del correo electrónico.

I. Foros, Salas de Chat y Otras Áreas de Publicación Pública

Por favor, tenga en cuenta que cualquier información que incluya en un mensaje que publique en cualquier sala de chat, foro u otra área de publicación pública está disponible para cualquier persona con acceso a Internet. Si no quiere que la gente conozca su dirección de correo electrónico, por ejemplo, no la incluya en ningún mensaje que publique públicamente. POR FAVOR TENGA MUCHO CUIDADO AL DIVULGAR CUALQUIER INFORMACIÓN EN SALAS DE CHAT, FOROS Y OTRAS ÁREAS DE PUBLICACIÓN PÚBLICA. NO SOMOS RESPONSABLES DEL USO POR PARTE DE TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE USTED DIVULGUE EN SALAS DE CHAT, FOROS Y OTRAS ÁREAS DE PUBLICACIÓN PÚBLICA.

J. Sitios Web de Terceros

Esta Política de Privacidad aplica únicamente a la información recopilada en los Sitios. Los Sitios pueden contener enlaces a otros sitios web, como a recursos en línea de terceros relevantes, sitios web de nuestros socios y otros sitios web de terceros. Cualquier acceso y uso de dichos sitios web vinculados no se rige por esta Política de Privacidad, sino que se rige por las políticas de privacidad de dichos terceros. No somos responsables de las prácticas de privacidad ni del contenido de estos otros sitios web.

K. Cookies y Anuncios

Utilizamos, y podemos permitir que ciertos terceros (incluyendo anunciantes, redes publicitarias de terceros y otras empresas publicitarias) utilicen, cookies y otras tecnologías similares para proporcionar nuestros servicios, publicar anuncios en los Sitios y mejorar el rendimiento de la publicidad de CS en Internet. Por favor tenga en cuenta que dichas empresas de publicidad pueden recopilar información personal sobre su visita a los Sitios u otros sitios para permitir que dichas empresas de publicidad comercialicen productos o servicios para usted, para monitorear qué anuncios se han publicado en su navegador y qué páginas web estaba viendo cuando se entregaron dichos anuncios. Si reside en el EEA o en otro país que requiera el consentimiento expreso para el uso de ciertos tipos de cookies y de tecnologías similares y/o de la información obtenida mediante el uso de cookies o tecnologías similares, cumpliremos con dichos requisitos de consentimiento.

Estos son algunos ejemplos de información que se recopila a través de los Sitios y una descripción de cómo se utiliza esta información:

Cookies y Balizas Web (Beacons) - Podemos utilizar ciertos tipos de tecnología, como cookies y balizas web, o trabajar con proveedores de servicios de análisis web de terceros para recopilar información sobre cómo utiliza los Sitios. Entre otras cosas, el uso de cookies y balizas web (beacons) nos permite mejorar nuestros servicios al ver qué áreas y características son más populares, contar el número de computadoras o dispositivos móviles que acceden a nuestros servicios, personalizar y mejorar su experiencia, registrar sus preferencias, permitirle visitar nuestros Sitios sin volver a ingresar su nombre de usuario y/o contraseña, y mejorar el rendimiento de nuestra publicidad en Internet. Una cookie es una pequeña cantidad de datos que se envía a su navegador desde la computadora de un sitio web y se almacena en el disco duro de su computadora o en su dispositivo móvil. Si no desea que se recopile información mediante el uso de cookies, existe un procedimiento simple en la mayoría de los navegadores que le permite rechazar automáticamente las cookies o tener la opción de rechazar o aceptar la transferencia a su computadora de una cookie (o cookies) en particular desde un sitio en particular. También puede visitar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html para obtener más información. Sin embargo, si elige no aceptar cookies, su capacidad para utilizar nuestros Sitios puede verse obstaculizada. Para evitar dudas, la opción de rechazar la aceptación de cookies en la configuración de su navegador no significa que utilicemos cookies sin su consentimiento cuando dicho consentimiento sea requerido por la ley aplicable. Una baliza web (beacon) es una imagen electrónica, también llamada “gif”, que puede tener la forma de una imagen “png”, así como iframe, script, enlace de entrada, incrustado, objeto y otras etiquetas para rastrear el uso. Estas balizas web (beacon) se pueden usar en nuestras páginas web para entregar cookies, contar visitas y compilar estadísticas sobre el uso y la efectividad de nuestros Sitios. No realizaremos dichas actividades sin su consentimiento cuando dicho consentimiento sea requerido por la ley aplicable.

Google Analytics - Para ayudar a facilitar la entrega de contenido relevante, utilizamos Google Analytics y hemos implementado todas las funciones de Google Ads, incluyendo el remarketing, los informes de impresiones, los datos demográficos y los informes de intereses. Google Analytics utiliza cookies para informar sobre las interacciones de los usuarios en nuestros sitios web y en los de otros. Utilizamos los datos recopilados para optimizar el marketing, perfeccionar las estrategias de publicidad y/o programación y, en general, hacer que la publicidad sea más efectiva. No realizaremos dichas actividades sin su consentimiento cuando dicho consentimiento sea requerido por la ley aplicable. Google proporciona una política de privacidad completa e instrucciones para darse de baja de Google Analytics aquí: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tenga en cuenta que la exclusión voluntaria es específica de las actividades de Google y no afecta a las actividades de otras redes publicitarias o proveedores de análisis que podamos utilizar.

Dependiendo de los servicios de publicidad particulares que presten, estas empresas de publicidad de terceros pueden emplear cookies de origen o cookies de terceros. A diferencia de las cookies de terceros, las cookies de origen se alojan en los servidores de CS. Puede optar por no recibir cookies de origen haciendo clic aquí (https://curiositystream.com/privacy/ad-opt-out-confirmation). Si desea obtener más información sobre las cookies de terceros o para obtener más información sobre sus opciones de exclusión, por favor haga clic aquí (https://www.networkadvertising.org/choices/). Para evitar dudas, la opción de optar por no recibir cookies no significa que nosotros o las empresas de publicidad de terceros usemos cookies sin su consentimiento cuando dicho consentimiento sea requerido por la ley aplicable. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTA POLÍTICA NO CUBRE LA RECOPILACIÓN Y EL USO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE DICHOS SITIOS WEB DE TERCEROS Y EMPRESAS DE PUBLICIDAD.

L. Cesión

En el improbable caso de un proceso de reorganización directo o indirecto que incluya, entre otros, fusiones, adquisiciones, desinversiones, quiebras y ventas de todos o parte de nuestros activos, CS puede divulgar su información personal y no personal después de la finalización de dicha transacción y/o durante el proceso de evaluación pendiente de transferencia. Si se transfiere en tal caso, el comprador cumplirá con los términos y condiciones de esta Política de Privacidad.

M. Cambios en esta Política de Privacidad

Nos reservamos el derecho de cambiar ocasionalmente esta Política de Privacidad. Cuando lo hagamos, también revisaremos la fecha de “última actualización” en la parte superior de esta Política de Privacidad. Cuando realicemos cambios sustanciales en esta Política de Privacidad, se lo notificaremos enviando un aviso a la dirección de correo electrónico principal especificada en su cuenta o colocando un aviso destacado en los Sitios según lo exija la ley aplicable para que tenga la oportunidad de ejercer sus derechos.

N. Seguridad y Retención

Implementamos medidas de seguridad razonables para protegernos contra la pérdida, el uso indebido, el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración o la destrucción de la información que usted nos proporciona. Podemos utilizar productos y servicios de terceros para proteger o almacenar su información. Por favor, comprenda que no se puede garantizar que las transmisiones de datos a través de Internet sean 100% seguras. En consecuencia, no podemos garantizar la seguridad de la información que nos transmita y usted entiende que cualquier información que transfiera a CS se realiza bajo su propio riesgo. Utilizamos cortafuegos (firewalls) para proteger su información contra el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración o la destrucción. Sin embargo, por favor considere que esto no es una garantía de que no se pueda acceder, divulgar, alterar o destruir dicha información por incumplimiento de dichos firewalls y software de servidor seguro.

Si nos enteramos de una violación de los sistemas de seguridad, podemos intentar notificarle electrónicamente para que usted pueda tomar las medidas de protección adecuadas. Al utilizar estos Sitios o proporcionarnos información personal, usted acepta que podamos comunicarnos con usted electrónicamente con respecto a temas de seguridad, privacidad y administrativas relacionadas con su uso de estos Sitios. Podemos publicar un aviso en nuestros Sitios si se produce una violación de la seguridad. También podemos enviarle un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que nos haya proporcionado en estas circunstancias. Dependiendo de dónde viva, es posible que usted tenga derecho legal a recibir una notificación por escrito de una violación de la seguridad.

Solo se puede acceder al registro de información personal creado a través de su registro en nuestros Sitios con la contraseña única asociada a ese registro. Para proteger la integridad de la información contenida en este registro, no debe divulgar ni revelar su contraseña a terceros. Usted acepta que es responsable de todos los actos u omisiones que ocurran en su cuenta mientras se utiliza su contraseña. Por favor, avísenos de inmediato si cree que su contraseña se ha visto comprometida.

O. Retención

Conservaremos/retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para proporcionar los productos y servicios que ha solicitado. Posteriormente, podemos conservar los datos durante un período apropiado para protegernos de reclamaciones legales, para administrar nuestro negocio o en la medida permitida por la ley aplicable, que puede requerir que conservemos su información personal durante períodos específicos. Eliminaremos su información personal cuando retire su consentimiento, si no hay otro motivo legal para un procesamiento posterior (por ejemplo, una obligación legal de conservar su información personal), o cuando se oponga al procesamiento de acuerdo con la sección G (véase más arriba) o cuando estemos obligados a eliminarlo de acuerdo con una obligación en virtud de la ley aplicable. Para obtener más información sobre nuestro enfoque de retención de datos, por favor contacte a help@curiositystream.com.

P. Disputas y Acuerdo de Arbitraje

Cuando lo permita la ley aplicable, al utilizar los Sitios, usted y CS acuerdan que, si existe alguna controversia, reclamo, acción o disputa que surja de o esté relacionada a su uso de los Sitios o el incumplimiento, la aplicación, la interpretación o la validez de estos Términos de Uso o cualquier parte de ellos (“Disputa”), ambas partes primero intentarán resolver dicha Disputa de buena fe mediante notificación por escrito a la otra parte describiendo los hechos y circunstancias de la Disputa y permitiendo a la parte receptora treinta (30) días para responder o resolver la Disputa. Se enviará una notificación a:

Nosotros, en CuriosityStream Inc. 8484 Georgia Ave., Suite 700, Silver Spring, MD 20910.

Usted, en la dirección física o de correo electrónico que tenemos archivada.

Tanto usted como CS acuerdan que este procedimiento de resolución de disputas es una condición previa que debe cumplirse antes de iniciar cualquier litigio o presentar cualquier reclamación contra la otra parte.

SI ALGUNA DISPUTA NO PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ANTERIOR, USTED ACEPTA QUE DICHA DISPUTA SE DECIDIRÁ MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE DE FORMA INDIVIDUAL. EL ARBITRAJE SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL SIGNIFICA QUE USTED NO TENDRÁ, Y RENUNCIA A, EL DERECHO DE TENER UN JUEZ O JURADO PARA DECIDIR SUS RECLAMOS, Y QUE NO PUEDE PROCEDER EN UNA CAPACIDAD DE CLASE, CONSOLIDADA, COLECTIVA O REPRESENTATIVA. Otros derechos que usted y nosotros tendríamos en los tribunales no estarán disponibles o serán más limitados en el arbitraje, incluidos los derechos de descubrimiento y apelación.

Todas estas Disputas se someterán exclusivamente a los Servicios de Arbitraje y Mediación Judicial (JAMS) (www.jamsadr.com) para un arbitraje vinculante según sus reglas vigentes en ese momento (según lo modificado por este acuerdo para arbitrar), ante un árbitro que ambas partes acordarán mutuamente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Mínimas de Arbitraje del Consumidor de JAMS (https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/) si JAMS o el árbitro determinan que estas normas son aplicables a la Disputa. La ubicación de cualquier audiencia será determinada por las reglas JAMS aplicables, siempre que si la reclamación es de $10,000 o menos, usted puede optar por que el arbitraje se lleve a cabo (1) únicamente sobre la base de los documentos presentados al árbitro o (2) a través de una audiencia sin comparecencia por teleconferencia o videoconferencia.

El árbitro, y no cualquier tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa que surja o esté relacionada a la interpretación, aplicabilidad, cumplimiento o formación de estos Términos, incluyendo cualquier reclamación de que todos o parte de estos Términos son nulos o anulables. Para evitar dudas, usted y CS acuerdan que el árbitro tendrá el poder exclusivo de decidir sobre su propia jurisdicción, incluyendo las objeciones con respecto a la existencia, el alcance o la validez de este acuerdo de arbitraje o a la arbitrabilidad de cualquier reclamación o reconvención. El árbitro puede otorgar (de forma individual) cualquier alivio que esté disponible en un tribunal. El alivio dictado por el árbitro puede ser confirmado y ejecutado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, en lugar de arbitraje, usted o CS pueden (1) presentar una reclamación individual en un tribunal de reclamos menores en los Estados Unidos de acuerdo con los límites jurisdiccionales y monetarios aplicables que puedan aplicarse y (2) presentar una reclamación individual ante los tribunales para prohibir la infracción u otro uso indebido de sus derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha reclamación se presente y se mantenga de forma individual.

Q. Ley Aplicable

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los residentes del EEA, esta Política de Privacidad se ha elaborado y se interpretará de acuerdo a las leyes del estado de Maryland, sin dar efecto a ningún conflicto de principios legales. Las partes reconocen que esta Política de Privacidad evidencia una transacción que involucra comercio interestatal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior con respecto a la ley sustantiva aplicable, cualquier arbitraje realizado de conformidad con los términos de esta Política de Privacidad se regirá por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §§ 1-16).

R. Sus Derechos de Privacidad en California

Si usted es residente de California, puede tener derecho a los siguientes derechos:

El derecho a saber. Puede solicitar información sobre las categorías y piezas específicas de información personal que hemos recopilado sobre usted, así como las categorías de fuentes de las que se recopila dicha información, el propósito de recopilar dicha información y la venta o divulgación con fines comerciales de su información personal a terceros, y las categorías de terceros con los que se compartió esta información. También puede solicitar una copia de la información personal que hemos recopilado y, previa solicitud, le proporcionaremos esta información en formato electrónico;

Puede solicitar información sobre las categorías y piezas específicas de información personal que hemos recopilado sobre usted, así como las categorías de fuentes de las que se recopila dicha información, el propósito de recopilar dicha información y la venta o divulgación con fines comerciales de su información personal a terceros, y las categorías de terceros con los que se compartió esta información. También puede solicitar una copia de la información personal que hemos recopilado y, previa solicitud, le proporcionaremos esta información en formato electrónico; El derecho a excluirse de la venta de su información personal a terceros. No vendemos su información personal en este momento, no compartimos su información personal con terceros para sus fines de marketing directo y no vendemos la información personal de niños menores de 16 años;

No vendemos su información personal en este momento, no compartimos su información personal con terceros para sus fines de marketing directo y no vendemos la información personal de niños menores de 16 años; El derecho a solicitar la eliminación de su información personal, sujeto a ciertas excepciones legales; y

de su información personal, sujeto a ciertas excepciones legales; y El derecho a no ser discriminado por ejercer cualquiera de los derechos mencionados anteriormente. Esto incluye no ser discriminado en relación a los incentivos financieros, que podemos ofrecer de vez en cuando. Los términos de un incentivo financiero se proporcionarán en el momento en que se registre para el incentivo financiero. Puede retirarse de cualquiera de los incentivos financieros. Hemos calculado el valor del incentivo financiero utilizando el gasto relacionado a la oferta, y el valor de sus datos es el valor de la oferta que se le presenta.

Si desea ejercer uno o más de los derechos anteriores, por favor contáctenos utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación. Siempre que sea posible para la verificación, haremos coincidir la información de identificación proporcionada por usted con la información personal que ya conservamos. Sin embargo, si no podemos verificar su identidad a partir de la información que ya mantenemos, podemos solicitar información adicional. Puede designar a un agente autorizado para que haga una solicitud en su nombre. Dicho agente autorizado debe tener permiso para enviar solicitudes en su nombre. Podemos denegar una solicitud de un agente que no presente pruebas de que ha sido autorizado por usted para actuar en su nombre.

S. Cómo Respondemos a las Señales de No Seguimiento

La preferencia de privacidad “No Seguimiento” (“DNT”) es una opción que se puede realizar en algunos navegadores web que le permite optar por no rastrear sitios web y servicios en línea. En este momento, la tecnología DNT estándar global aún no está finalizada y no todos los navegadores admiten DNT. No vendemos datos en el sentido tradicional de una “venta”, pero utilizamos proveedores de publicidad de terceros que pueden usar la información recopilada a través de nuestros Sitios para rastrear a los usuarios. No reconocemos todas las señales DNT, pero sí reconocemos el Control de Privacidad Global.

T. Controlador de Datos y Contactándonos

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o nuestras prácticas de privacidad, por favor contacte el controlador de datos en la siguiente dirección:

CuriosityStream Inc.

Attn: Privacy Office

8484 Georgia Ave., Suite 700

Silver Spring, MD 20910

1-844-778-8999

help@curiositystream.com