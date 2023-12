Términos de Uso

Fecha de vigencia: 31 de enero de 2022

Estos Términos de Uso (“Términos de Uso”) aplican a todos los sitios web, aplicaciones y servicios operados y controlados por CuriosityStream Inc. (“nosotros”, “nuestro” o “CS”) o un agente externo de CS, y otros sitios web, aplicaciones y servicios donde se publican estos Términos de Uso (los “Sitios”). Los Sitios incluyen, entre otros, los servicios ofrecidos en o en relación a los sitios web de Curiosity Stream (https://curiositystream.com/), One Day University (https://www.onedayu.com/), y Learn25 (https://www.learn25.com/) y cualquier aplicación o plataforma móvil relacionada. Estos Términos de Uso establecen términos legalmente vinculantes que rigen y restringen su uso de los Sitios.

SU ACTO AFIRMATIVO DE USAR Y/O REGISTRARSE EN LOS SITIOS Y, SI USTED ES UN USUARIO CON SEDE EN ALEMANIA, ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE USO SIGNIFICA QUE ACEPTA ESTOS TÉRMINOS DE USO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, NO PUEDE USAR Y/O REGISTRARSE EN LOS SITIOS.

AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO AL ARBITRAJE: Por favor, tenga en cuenta la disposición de arbitraje que se establece a continuación, que, con excepciones limitadas, exige que usted arbitre cualquier reclamo que pueda tener contra CS de forma individual. EL ARBITRAJE SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL SIGNIFICA QUE USTED NO TENDRÁ, Y RENUNCIA A, EL DERECHO DE UN JUEZ O JURADO PARA DECIDIR SUS RECLAMOS, Y QUE NO PUEDE PROCEDER EN UNA CAPACIDAD DE CLASE, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. La disposición anterior con respecto al arbitraje no se aplica si usted es un usuario con sede en Alemania.

Usted entiende y acepta que los Sitios se le proporcionan TAL CUAL y según LA DISPONIBILIDAD. Renunciamos a toda responsabilidad por la disponibilidad, puntualidad, seguridad o confiabilidad de los Sitios, la exactitud de cualquier opinión o información contenida en los Sitios, o la disponibilidad y confiabilidad de cualquier software en los Sitios. Las opiniones expresadas en los Sitios no son necesariamente las opiniones de CS o sus empleados y pueden o no ser totalmente precisas. El contenido proporcionado a través de los Sitios es solo para fines educativos e informativos. Los Sitios no están destinados a proporcionar asesoramiento fiscal, legal, contable, financiero o cualquier otra forma de asesoramiento profesional.

Ciertas áreas, características o funcionalidades de los Sitios pueden estar sujetas a términos, reglas, pautas o políticas diferentes o adicionales (“Términos Adicionales”), y podemos proporcionarle dichas reglas adicionales a través de publicaciones, avisos emergentes, enlaces o cualquier otro medio, o de otra manera en la forma requerida por la ley aplicable, en el momento en que acceda o utilice el área, característica o funcionalidad relevante y, si es un usuario con sede en Alemania, antes de que se celebre un contrato. De vez en cuando, dichas reglas adicionales pueden entrar en conflicto con estos Términos de Uso. En caso de conflicto, prevalecerán los Términos Adicionales. Cualquier referencia a los “Términos de Uso” en este acuerdo incluye los Términos Adicionales.

1. Propiedad de los Sitios

Los Sitios contienen material protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otra información de propiedad, incluyendo videos, comentarios, artículos, información, catálogos, folletos, datos, texto, software, fotos y gráficos (“Contenido”). Este Contenido está sujeto a derechos de autor y/u otra propiedad intelectual o derechos de propiedad de CS y otras personas o entidades y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos e internacionales.

2. Uso del Contenido de CS

LOS SITIOS Y EL CONTENIDO OFRECIDO EN LOS SITIOS SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA USO NO COMERCIAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTOS TÉRMINOS. Puede usar los Sitios y el Contenido para, y sólo para, (i) su uso personal; o (ii) fines educativos de buena fe en un salón de clases o entorno académico. En cualquier caso, CS le autoriza a ver una sola copia del Contenido tal como está disponible en los Sitios. Bajo ninguna circunstancia los Sitios o el Contenido se pueden utilizar en o para ninguna forma o propósito comercial o con fines de lucro. No puede, ya sea directamente o mediante el uso de ningún dispositivo, software, sitio de Internet, servicio basado en la web u otros medios, modificar, publicar, transmitir, comunicar, cargar, mostrar, participar en la transferencia o venta, crear trabajos derivados o de cualquier manera explotar el Contenido de estos Sitios o cualquier parte de dicho Contenido, excepto según lo dispuesto expresamente en este documento. No puede utilizar ninguna minería de datos, robots o herramientas similares de recopilación y extracción de datos en el Contenido, enmarcar ninguna parte de los Sitios o el Contenido, o reproducir, reimprimir, copiar, almacenar, mostrar públicamente, transmitir, comunicar, difundir, modificar, traducir, portar, publicar, sublicenciar, asignar, transferir, vender, prestar o distribuir de otro modo el Contenido sin nuestro consentimiento previo por escrito. No puede eludir ningún mecanismo incluido en el Contenido para evitar la reproducción o distribución no autorizada del Contenido. No puede introducir virus ni ningún otro código informático, archivos o programas que interrumpan, destruyan o limiten la funcionalidad de cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones; o dañar, deshabilitar, sobrecargar, perjudicar u obtener acceso no autorizado a los Sitios, incluidos los servidores, la red informática o las cuentas de usuario de CS.

Cualquier uso del Contenido que no esté expresamente permitido por estos Términos de Uso es una violación de estos Términos de Uso y puede violar las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y/u otras leyes estadounidenses o internacionales. Si infringe estos Términos de Uso, su permiso para usar el Contenido finaliza automáticamente.

3. Derechos de Marca

Los nombres, marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos de CS pertenecen exclusivamente a CS y están protegidos contra la reproducción, imitación, dilución o usos confusos o engañosos en virtud de las leyes nacionales e internacionales de marcas comerciales y otras leyes de propiedad intelectual. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos (incluidos los nombres de productos de terceros) son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso o mal uso de estas marcas comerciales está expresamente prohibido y nada declarado o implícito en los Sitios le confiere ninguna licencia o derecho bajo ninguna marca comercial de CS o de ningún tercero.

4. Suscripciones, Facturación y Cancelación

A. Suscripciones de Pago. Muchos aspectos de los Sitios y los servicios ofrecidos en ellos requieren un pago antes de poder acceder a ellos o utilizarlos (“Suscripciones de Pago”). Aunque las opciones de Suscripción de Pago variarán de vez en cuando, requerirán que pague una tarifa recurrente mensual, bianual o anual, o en algún otro intervalo recurrente que se le informe antes de la compra (el “Período de Suscripción”).

Por lo general, su Suscripción de Pago estará sujeta a los Términos Adicionales que se le presenten antes de la compra. Es importante destacar que las Suscripciones de Pago generalmente no proporcionarán acceso a todos los servicios propiedad y operados por CS. A modo de ejemplo, una oferta de Suscripción de Pago presentada en el sitio web de Curiosity Stream generalmente no implicará el acceso a contenido o servicios de One Day University o Learn 25. Por favor, revise detenidamente los términos de la oferta correspondiente antes de registrarse para obtener una Suscripción de Pago. Podemos cambiar el precio de las Suscripciones de Pago de vez en cuando, pero le comunicaremos cualquier cambio de precio por adelantado de la manera requerida por la ley aplicable (si aplica) y, si corresponde, le diremos cómo aceptar esos cambios. Los cambios de precios para las Suscripciones de Pago entrarán en vigor al comienzo del siguiente Período de Suscripción.

Al registrarse para una Suscripción de Pago, nos autoriza a cargar en la tarjeta de crédito u otra cuenta que designó, de forma recurrente, la tarifa de suscripción aplicable a la tasa actual más el impuesto aplicable. Todas las tarifas se cobran en dólares estadounidenses (USD).

B. Renovación Automática y Cancelación. La tarifa de suscripción para una Suscripción de Pago se facturará al comienzo de su Período de Suscripción o al vencimiento de su período de prueba gratuita, si corresponde. Las suscripciones de pago se renuevan automáticamente hasta que se cancelen como se describe a continuación. Esto significa que, después de su Período de Suscripción inicial, y nuevamente después de cualquier Período de Suscripción posterior, se le facturará automáticamente por un período adicional de la misma duración. Por ejemplo, si selecciona una suscripción mensual, se le facturará un mes adicional a principios del mes siguiente, y luego por cada mes posterior, hasta que cancele su suscripción.

Puede cancelar su suscripción en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta en los Sitios o contactándonos en help@curiositystream.com. Usted tiene derecho a cancelar su suscripción sin cargo ni penalización en cualquier momento. Si cancela su suscripción, la cancelación entrará en vigor al final del Período de Suscripción actual. Después de la cancelación, tendrá acceso continuo al contenido y/o servicios aplicables durante el resto del Período de Suscripción actual, pero no recibirá ningún reembolso, a menos que se indique lo contrario en el momento de la cancelación. Por favor, tenga en cuenta que la provisión de un reembolso total o parcial en un caso no le dará derecho a usted ni a ninguna persona a un reembolso total o parcial en circunstancias similares o por cualquier motivo no acordado específicamente por CS.

C. Pruebas Gratuitas. En ciertas ocasiones, CS puede ofrecer pruebas gratuitas de sus servicios de pago. Si le ofrecemos una prueba gratuita, los términos específicos de la prueba gratuita se indicarán en la parte correspondiente de los Sitios o en el material de marketing que describa la prueba gratuita. Si no cancela su prueba gratuita dentro del período de prueba establecido en los términos de la prueba gratuita, se convertirá automáticamente en una Suscripción de Pago. Esto significa que cargaremos a su tarjeta de pago la tarifa de suscripción aplicable una vez que finalice su período de prueba gratuito y continuaremos cobrándole por cada Período de Suscripción recurrente hasta que cancele la suscripción. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta o contactándonos en help@curiositystream.com. Los términos de la oferta de prueba gratuita presentarán los detalles de la prueba gratuita y la Suscripción de Pago que resultarán de una cancelación ausente.

D. Promociones y Tarjetas de Regalo. En ciertas ocasiones, puede adquirir su Suscripción de Pago o que se le ofrezca acceso a los Sitios y/o al Contenido mediante un acuerdo entre CS y un tercero, como su operador de cable o proveedor de televisión. En tales casos, pueden aplicarse términos y condiciones separados con dicho tercero a su uso de los Sitios además de estos Términos de Uso. Si compra una Suscripción de Pago utilizando un código, tarjeta de regalo u otra oferta similar proporcionada o vendida por o en nombre de CS para acceder a una Suscripción de Pago, se aplicarán los Términos de Suscripción de Regalo de CS, disponibles en https://curiositystream.com/es/giftterms. Si usted es un usuario con sede en Alemania, estos Términos se le informarán antes de que se celebre un contrato.

E. Paquetes de Contenido. De vez en cuando, podemos ofrecer suscripciones a Curiosity Stream junto con otros servicios de suscripción (“Paquetes de Contenido”). Las ofertas de Paquetes de Contenido, incluyendo los socios de contenido, están sujetas a cambios y pueden modificarse o cancelarse en cualquier momento. El acceso a suscripciones, productos y servicios de terceros es proporcionado por separado por los respectivos socios de contenido y se rige por los Términos de Uso emitidos por dichos terceros. No somos responsables de los productos y servicios proporcionados por dichos terceros. Algunos Paquetes de Contenido pueden tener condiciones y limitaciones adicionales, incluyendo restricciones geográficas o territoriales, que se divulgarán en el momento de la compra. Si elige comprar un Paquete de Contenido, cierta información sobre usted, como su nombre y dirección de correo electrónico, puede compartirse con socios de contenido, quienes pueden contactarle sobre su suscripción u ofertas o servicios que puedan ser de su interés. Curiosity Stream no es responsable del contenido de dichas comunicaciones de terceros.

5. Otras Transacciones

Ciertas áreas de los Sitios pueden permitir a los usuarios comprar productos o servicios sin suscripción, incluyendo mercancía física. Al utilizar los Sitios, usted acepta proporcionar información de compra actual, completa y precisa para todas las compras realizadas en los Sitios. Usted además se compromete a actualizar puntualmente su cuenta y demás información, incluyendo su dirección de correo electrónico y los números y fechas de caducidad de su tarjeta de crédito/débito, para que podamos completar sus transacciones y contactarle cuando sea necesario.

CS se reserva el derecho de rechazar cualquier pedido que nos haga. Podemos, a nuestra entera discreción, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, por hogar o por pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados por o con la misma cuenta de cliente, la misma tarjeta de crédito y/o pedidos que utilizan la misma dirección de facturación y/o envío. Si realizamos un cambio o cancelamos un pedido, se lo notificaremos contactándole al correo electrónico o el número de teléfono de facturación proporcionado en el momento en que se realizó el pedido, indicando los motivos pertinentes.

Quizás ciertos productos o servicios que se muestran en los Sitios tengan cantidades limitadas y no siempre estén disponibles. La compra de nuestros productos para fines de reventa no está autorizada. Nos reservamos el derecho de limitar o prohibir los pedidos que, a nuestro juicio razonable, parezcan ser realizados por comerciantes, revendedores o distribuidores no autorizados, y de dejar de hacer negocios con dichos clientes, sin previo aviso.

Nos esforzamos por mostrar los colores y otras características de nuestros productos que aparecen en los Sitios con la mayor precisión posible, pero no podemos garantizar que la visualización del monitor de su computadora de cualquiera de los colores u otras características siempre sea precisa.

De manera más general, no garantizamos que la calidad de los productos comprados u obtenidos por usted cumpla con sus expectativas. Si un producto ofrecido en los Sitios no es como se describe o representa, o de lo contrario no cumple con sus expectativas, su único recurso es tratar de devolver el producto bajo los términos de la política de devolución aplicable, si aplica. Todas las decisiones relacionadas a las devoluciones serán tomadas por CS, a su entera discreción. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías. Para los usuarios con sede en Alemania, por favor consulte los términos específicos establecidos en la Sección 22 bajo “Compensaciones”).

6. Descripciones de Productos y Servicios, Disponibilidad y Precios

CS se esfuerza por ser lo más preciso posible y eliminar los errores en los Sitios. Sin embargo, puede haber información en los Sitios que contenga errores tipográficos, inexactitudes u omisiones que puedan estar relacionadas a las descripciones de productos o servicios, precios, promociones, ofertas y disponibilidad. Los precios que se muestran en los Sitios se cotizan en USD y están sujetos a cambios sin previo aviso en la medida en que lo permita la ley aplicable. En la medida en que lo permita la ley aplicable, nos reservamos el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión y de cambiar o actualizar la información si alguna información en los Sitios es inexacta en cualquier momento sin previo aviso. Para los usuarios con sede en Alemania, por favor consulte los términos específicos establecidos en la Sección 22 bajo “Transacciones”.

7. Otorgamiento de Licencia para su Contenido

Si realiza cualquier envío o comunicación en los Sitios, otorga o garantiza automáticamente que usted y/o el propietario de dicho contenido han otorgado expresamente a CS una licencia libre de regalías, perpetua, irrevocable, mundial, ilimitada y no exclusiva para usar, reproducir, crear trabajos derivados de, modificar, publicar, editar, traducir, distribuir, realizar y mostrar la comunicación o el contenido en cualquier medio o soporte, o cualquier forma, formato o foro ahora conocido o desarrollado en el futuro. CS puede sublicenciar sus derechos a través de múltiples niveles de sublicencias.

Usted acepta que CS tendrá el derecho, pero no la obligación, de monitorear el contenido de los Sitios para determinar el cumplimiento de estos Términos de Uso. CS tendrá derecho a su entera discreción, cuando lo permita la ley aplicable, a editar, mover, eliminar o negarse a publicar cualquier material compartido por los usuarios de los Sitios por cualquier motivo, incluyendo la violación de estos Términos de Uso, ya sea por razones legales o de otro tipo. Sin perjuicio de este derecho nuestro, los usuarios seguirán siendo los únicos responsables del contenido que compartan en o a través de los Sitios. Además, usted reconoce que, una vez publicado, no siempre podemos eliminar su contenido.

Las comunicaciones y el contenido enviado en o a través de los Sitios no se considerarán confidenciales y CS no tendrá ninguna obligación de mantener la confidencialidad de dicho material. CS tendrá la libertad de usar cualquier idea, concepto, conocimiento técnico o técnica contenidos en dicha información para cualquier fin, incluyendo, pero no limitándose a, desarrollar, fabricar y comercializar los productos que incorporen dicha información.

8. Limitación de Edad

Los Sitios no están destinados a ser utilizados por personas menores de 13 años, o menores de 18 años para visitantes de la EU. CS no recopila a sabiendas información de visitantes menores de 13 o 18 años en la EU, y en caso de que nos enteremos de que una persona menor de 13 o 18 años en EU ha proporcionado a CS información personal, eliminaremos dicha información personal. Si tiene 13 años de edad o más, pero menos de la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia, sólo puede usar los Sitios con el permiso y la participación de un padre o tutor legal que haya aceptado estos Términos de Uso.

9. Conducta del Usuario

Al utilizar los Sitios, usted acepta no utilizar los Sitios de ninguna manera que:

Esté diseñada para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware o equipo de telecomunicaciones (incluso por medio de virus de software o cualquier otro código, archivo o programa informático);

Interfiera o interrumpa los Sitios, los servicios conectados a los Sitios, o de otra manera interfiera con las operaciones o servicios de los Sitios de cualquier manera;

Infrinja cualquier derecho de autor, marca registrada, secreto comercial, patente u otro derecho de cualquier parte, o difama o invada los derechos de publicidad o la privacidad de cualquier persona, viva o fallecida (o se haga pasar por dicha persona);

Consista en cualquier publicidad no solicitada o no autorizada, materiales promocionales, “correo basura”, “spam”, “cartas en cadena”, “esquemas piramidales” o cualquier otra forma de solicitud;

Haga que CS pierda (en su totalidad o en parte) los servicios de nuestros proveedores de servicios de Internet u otros proveedores;

Contenga enlaces a materiales u otros contenidos, directa o indirectamente, a los que no tiene derecho a vincularse;

Sea falsa, engañosa, dañina, amenazante, abusiva, acosadora, injuriosa, difamatoria, vulgar, obscena, calumniosa, invada la privacidad de otra persona, infunda odio o sea racial, étnica o de otro modo objetable, según lo determine CS a nuestra entera discreción;

Copia, modifica, crea un trabajo derivado, realiza ingeniería inversa, descompila o intenta extraer el código fuente del software subyacente a los Sitios o cualquier parte de los mismos o explotar los servicios o cualquier software o contenido en los mismos, excepto según lo permitido expresamente por nosotros o lo que permita la ley aplicable;

Viola o alienta a cualquier persona a violar estos Términos de Uso o la Política de Privacidad; o

Viola o alienta a violar cualquier ley, regulación u orden local, estatal, nacional o internacional aplicable.

10. Exclusión de Garantías

EXCEPTO PARA LOS USUARIOS CON SEDE EN ALEMANIA, DONDE SE APLICAN LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA GARANTÍA Y LAS COMPENSACIONES POR FALTA DE CONFORMIDAD DE LAS SUSCRIPCIONES DE PAGO (CONSULTE LA SECCIÓN 22 BAJO “GARANTÍA Y COMPENSACIONES POR FALTA DE CONFORMIDAD DE LAS SUSCRIPCIONES DE PAGO”), SE APLICA LO SIGUIENTE: LOS SITIOS Y EL CONTENIDO DE LOS SITIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. CS NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO A USTED O A CUALQUIER OTRA PERSONA RELACIONADA DE NINGUNA FORMA CON LOS SITIOS O EL CONTENIDO O LAS COMUNICACIONES EN LOS SITIOS, O CUALQUIER SITIO WEB U OTRO CONTENIDO O SERVICIO QUE PUEDA SER ACCESIBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LOS SITIOS, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. CS RENUNCIA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE QUE LOS SITIOS Y TODO EL SOFTWARE, CONTENIDO, SERVICIOS E INFORMACIÓN DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE LOS SITIOS SEAN COMERCIALIZABLES, DE CALIDAD SATISFACTORIA, PRECISOS, OPORTUNOS, ADECUADOS PARA UN PROPÓSITO O NECESIDAD PARTICULAR O NO INFRACTORES. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA, O SUGERENCIA DADA POR CS O UN REPRESENTANTE CREARÁ UNA GARANTÍA.

NO GARANTIZAMOS QUE LOS SITIOS CUMPLAN CON SUS REQUISITOS, O QUE ESTÉN LIBRES DE ERRORES, SEAN CONFIABLES, SIN INTERRUPCIONES O ESTÉN DISPONIBLES EN TODO MOMENTO. NO GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS QUE PUEDAN OBTENERSE DEL USO DE LOS SITIOS, INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE SOPORTE, SEAN EFECTIVOS, CONFIABLES Y PRECISOS O CUMPLAN CON SUS REQUISITOS. NO GARANTIZAMOS QUE PUEDA ACCEDER O UTILIZAR LOS SITIOS (DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE REDES DE TERCEROS) EN TODO MOMENTO O LUGAR DE SU ELECCIÓN.

ADEMÁS, CS NO RESPALDA NI GARANTIZA LA EXACTITUD O FIABILIDAD DE NINGUNA OPINIÓN, INFORMACIÓN, CONSEJO O DECLARACIÓN EN LOS SITIOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR SU CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL CONTENIDO DE LOS SITIOS. ES SU RESPONSABILIDAD EVALUAR LA EXACTITUD, INTEGRIDAD O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN, OPINIÓN, CONSEJO U OTRO CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LOS SITIOS. POR FAVOR BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE PROFESIONALES, SEGÚN CORRESPONDA, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, OPINIÓN, ASESORAMIENTO U OTRO CONTENIDO ESPECÍFICO EN LOS SITIOS.

11. Limitación de Responsabilidad

EXCEPTO PARA LOS USUARIOS CON SEDE EN ALEMANIA, DONDE SE APLICAN LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD (POR FAVOR CONSULTE LA SECCIÓN 22 EN “LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD”), SE APLICA LO SIGUIENTE: En ningún caso CS, sus socios, patrocinadores, anunciantes, agentes o licenciantes, o cualquier tercero mencionado en los Sitios serán responsables de ningún daño (incluyendo, entre otros, daños incidentales, consecuentes u otros daños indirectos, lesiones personales/muerte por negligencia, lucro cesante o daños causados por la pérdida de datos o la interrupción del negocio) que resulte del uso o la imposibilidad de usar los Sitios, el Contenido o cualquier comunicación de los Sitios, ya sea por garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal, y si se informa o no a CS de la posibilidad de dichos daños. CS no es responsable de ninguna lesión personal, incluida la muerte, causada por su uso o mal uso de los Sitios o el Contenido.

Además, al utilizar los Sitios, la información se transmitirá a través de un medio que está fuera del control y la jurisdicción de CS, sus socios, anunciantes y patrocinadores o cualquier otro tercero mencionado en los Sitios. En consecuencia, CS no asume ninguna responsabilidad por o en relación al retraso, falla, interrupción o corrupción de cualquier dato u otra información transmitida en relación con el uso de los Sitios.

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO PARA CUALQUIER OTRA DISPUTA CON CS ES INTERRUMPIR SU USO DE LOS SITIOS O CUALQUIER SERVICIO OFRECIDO POR CS. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD, O LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS AFILIADOS Y SUBSIDIARIAS POR CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON EL USO DE LOS SITIOS EXCEDERÁ EL MONTO TOTAL DE LAS TARIFAS QUE NOS PAGÓ DURANTE UN PERÍODO DE UN AÑO POR EL SERVICIO ESPECÍFICO EN CUESTIÓN.

12. Creación de Cuentas y Contraseñas

Para acceder a ciertas partes de los Sitios, usted debe crear una cuenta. Usted acepta proporcionar información veraz y precisa durante el proceso de creación de la cuenta. También acepta mantener la exactitud de los datos enviados. Si proporciona información falsa, inexacta o incompleta, nos reservamos el derecho de cancelar su cuenta y suspender el uso de todos y cada uno de los Sitios.

Los usuarios aceptan que son responsables de todos los actos u omisiones que se produzcan en su cuenta mientras se utiliza su contraseña. CS se reserva el derecho de acceder y divulgar de acuerdo con la ley aplicable cualquier información, incluidos, entre otros, los nombres de usuario de las cuentas y otra información, para cumplir con las leyes aplicables y las solicitudes legales del gobierno.

13. Indemnización

Usted acepta defender (a opción de CS), indemnizar y eximir de responsabilidad a CS de y contra todas y cada una de las responsabilidades, reclamaciones, daños, costos y gastos, incluidos los honorarios y costos de abogados, que surjan de o estén relacionados con su mal uso de los Sitios o cualquier incumplimiento por su parte de estos Términos de Uso. Nos reservamos el derecho, a nuestro costo, de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte y, en cualquier caso, usted acepta cooperar con nosotros si así lo solicitamos en la defensa y solución de dicho asunto.

14. Privacidad

Recopilamos información personal en los Sitios, que está sujeta a los términos de nuestra Política de Privacidad, que está disponible aquí (https://curiositystream.com/es/privacy).

15. Enlaces a Sitios Externos

Los Sitios pueden contener enlaces a otros sitios web. No controlamos ni somos responsables del contenido o la disponibilidad de estos sitios externos ni respaldamos las actividades o servicios proporcionados por estos sitios web. En la medida en que lo permita la ley aplicable, bajo ninguna circunstancia seremos responsables, directa o indirectamente, de ninguna pérdida o daño causado o presuntamente causado a un usuario en relación al uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en dichos sitios web externos. El acceso a sitios web de terceros desde nuestros Sitios se realiza bajo su propio riesgo.

16. Resolución de Conflictos

Al utilizar los Sitios, usted y CS acuerdan que, si existe alguna controversia, reclamo, acción o disputa que surja de o esté relacionada a su uso de los Sitios o el incumplimiento, la aplicación, la interpretación o la validez de estos Términos de Uso o cualquier parte de ellos (“Disputa”), ambas partes primero intentarán de buena fe resolver dicha Disputa mediante notificación por escrito a la otra parte describiendo los hechos y circunstancias de la Disputa y permitiendo a la parte receptora treinta (30) días para responder o resolver la Disputa. Se enviará una notificación a:

Nosotros, en CuriosityStream Inc. 8484 Georgia Ave., Suite 700, Silver Spring, MD 20910.

Usted, en la dirección física o de correo electrónico que tenemos archivada para usted.

Tanto usted como CS acuerdan que este procedimiento de resolución de disputas es una condición previa que debe cumplirse antes de iniciar cualquier litigio o presentar cualquier reclamación contra la otra parte. SI ALGUNA DISPUTA NO PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ANTERIOR, USTED ACEPTA QUE DICHA DISPUTA SE DECIDIRÁ MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE DE FORMA INDIVIDUAL. EL ARBITRAJE SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL SIGNIFICA QUE USTED NO TENDRÁ, Y RENUNCIA A, EL DERECHO DE TENER UN JUEZ O JURADO PARA DECIDIR SUS RECLAMOS, Y QUE NO PUEDE PROCEDER EN UNA CAPACIDAD DE CLASE, CONSOLIDADA, COLECTIVA O REPRESENTATIVA. Otros derechos que usted y nosotros tendríamos en las cortes no estarán disponibles o serán más limitados en el arbitraje, incluidos los derechos de descubrimiento y apelación.

Todas estas Disputas se someterán exclusivamente a los Servicios de Arbitraje y Mediación Judicial (JAMS) (www.jamsadr.com) para un arbitraje vinculante según sus reglas vigentes en ese momento (según lo modificado por este acuerdo para arbitrar), ante un árbitro que ambas partes acordarán mutuamente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Mínimas de Arbitraje del Consumidor de JAMS (https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/) si JAMS o el árbitro determinan que estas normas son aplicables a la Disputa. La ubicación de cualquier audiencia será determinada por las reglas JAMS aplicables, siempre que si la reclamación es de $10,000 o menos, usted puede optar por que el arbitraje se lleve a cabo (1) únicamente sobre la base de los documentos presentados al árbitro o (2) a través de una audiencia sin comparecencia por teleconferencia o videoconferencia.

El árbitro, y no cualquier corte o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier Disputa que surja o esté relacionada a la interpretación, aplicabilidad, cumplimiento o formación de estos Términos, incluyendo cualquier reclamación de que todos o parte de estos Términos son nulos o anulables. Para evitar dudas, usted y CS acuerdan que el árbitro tendrá el poder exclusivo de decidir sobre su propia jurisdicción, incluyendo las objeciones con respecto a la existencia, el alcance o la validez de este acuerdo de arbitraje o a la arbitrabilidad de cualquier reclamación o reconvención. El árbitro puede otorgar (de forma individual) cualquier alivio que esté disponible en una corte. El alivio dictado por el árbitro puede ser confirmado y ejecutado en cualquier corte que tenga jurisdicción sobre el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, en lugar de arbitraje, usted o CS pueden (1) presentar una reclamación individual en una corte de reclamos menores en los Estados Unidos de acuerdo con los límites jurisdiccionales y monetarios aplicables que puedan aplicarse y (2) presentar una reclamación individual ante las cortes para prohibir la infracción u otro uso indebido de sus derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha reclamación se presente y se mantenga de forma individual.

Esta Sección 16 no se aplica si usted es un usuario con sede en Alemania.

17. Ley Aplicable.

Usted acepta que las leyes de los Estados Unidos y el estado de Maryland rigen estos Términos de Uso y cualquier reclamo o disputa que pueda tener contra nosotros, sin tener en cuenta las reglas de conflicto de leyes de Maryland o de cualquier otra jurisdicción.

Esto no priva a los consumidores de la protección que les otorgan las disposiciones que no pueden ser derogadas por acuerdo en virtud de la ley que, en ausencia de una elección de ley, habría sido aplicable (por ejemplo, las leyes de consumo del estado de residencia habitual del consumidor). Por lo tanto, se beneficiará de las disposiciones obligatorias de la ley de su jurisdicción local, y nada en estos Términos de Uso afecta sus derechos como consumidor a confiar en dichas disposiciones obligatorias de la ley local.

Las partes reconocen que estos Términos de Uso evidencian una transacción que involucra el comercio interestatal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior con respecto a la ley sustantiva aplicable, cualquier arbitraje realizado de conformidad con los términos de estos Términos de Uso se regirá por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C., Secciones 1-16). La disposición anterior con respecto al arbitraje no aplica si usted es un usuario con sede en Alemania.

18. Elección del Foro

Excepto por disputas o reclamos debidamente presentados en una corte de reclamos menores en los Estados Unidos, cualquier disputa o reclamo que no esté sujeto a la disposición de arbitraje discutida anteriormente será resuelta por una corte ubicada en Maryland y usted acepta y se somete al ejercicio de la jurisdicción personal de dichas cortes con el propósito de litigar cualquier reclamo o acción. Además, usted acepta que dichas reclamaciones se presentarán y mantendrán únicamente de forma individual y no como parte de ninguna capacidad de clase, consolidada, colectiva o representativa, y que renuncia a su derecho a un juicio con jurado con respecto a dicha acción. Esta Sección 18 no se aplica si usted es un usuario con sede en Alemania (consulte la Sección 22 en “Elección del Foro” con respecto a los términos específicos de Alemania).

19. Modificación y Terminación

Nos reservamos el derecho de cambiar estos Términos de Uso en cualquier momento. Cuando lo hagamos, actualizaremos la “Fecha de Vigencia” anterior y/o notificaremos a los usuarios por cualquier otro medio que consideremos razonable, a nuestra entera discreción. Al continuar utilizando los Sitios, o cualquier parte de los mismos, después de que publiquemos dichos cambios, usted acepta estos Términos de Uso, en su versión modificada. Cualquier cambio en los Términos de Uso solo se aplicará a los pedidos realizados a partir de la fecha de vigencia de los Términos de Uso actualizados. En este sentido, prevalecerá la versión de las Términos de Uso vigente y puesta a disposición en el momento del pedido. La disposición anterior con respecto a la modificación no se aplica si usted es un usuario con sede en Alemania (consulte la Sección 22 en “Modificación” con respecto a los términos específicos de Alemania).

Podemos cambiar, restringir el acceso, suspender o interrumpir los Sitios, o cualquier parte de los Sitios, en cualquier momento y a nuestra entera discreción.

Tendremos derecho a rescindir inmediatamente estos Términos de Uso y los Sitios en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso si consideramos que su uso de los Sitios es inaceptable, o en caso de incumplimiento por su parte de estos Términos de Uso. La disposición anterior con respecto a la terminación no se aplica si usted es un usuario con sede en Alemania (consulte la Sección 22 bajo “Terminación” con respecto a los términos específicos de Alemania).

Las disposiciones de las Secciones 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 sobrevivirán a la terminación de estos Términos de Uso, así como (en la medida en que lo permita la ley aplicable) cualquier otra sección de estos Términos de Uso que, ya sea explícitamente o por su naturaleza, debe permanecer en vigor incluso después de la terminación de estos Términos.

20. Varios

A. Sin Exención. Nuestra omisión en actuar en relación a un incumplimiento de su parte o de otros no constituye una renuncia a nuestro derecho a actuar en relación con incumplimientos subsiguientes o similares. Si CS no ejerce ni hace cumplir ningún derecho o recurso legal que esté contenido en estos Términos (o del que CS tenga el beneficio en virtud de cualquier ley o reglamento aplicable), dicha acción o inacción no se considerará una renuncia formal a los derechos de CS, y todos esos derechos o recursos seguirán estando disponibles para CS.

B. Divisibilidad. Si cualquier disposición de estos Términos de Uso fuera considerada no válida en una corte de jurisdicción competente, la nulidad de dicha disposición no afectará la validez de las disposiciones restantes de estos Términos, las cuales permanecerán en plena validez y efecto.

C. Acuerdo Completo. Estos Términos de Uso, incluidos los Términos Adicionales, establecen el entendimiento y acuerdo completo entre nosotros con respecto a su uso de los Sitios.

D. Cesión. Usted no puede ceder, transferir o sublicenciar ninguno de sus derechos u obligaciones de este Acuerdo sin nuestro previo consentimiento por escrito. Podemos ceder, transferir o sublicenciar cualquiera o todos nuestros derechos u obligaciones en virtud de estos Términos de Uso sin restricciones. Esta cláusula D. no le aplica si usted es un usuario con sede en Alemania (por favor consulte la Sección 22 en “Cesión” con respecto a los términos específicos de Alemania).

E. Ninguna relación. Estos Términos de Uso no crean, y no se interpretarán como tales, ninguna relación de asociación, empresa conjunta, empleador-empleado, agencia o franquiciador-franquiciado entre usted y CS.

Aviso para los Residentes de California. Puede comunicarse con CS a través de la información de contacto que se proporciona debajo. Los residentes de California pueden contactar a la Unidad de Asistencia para Quejas de la División de la Plataforma del Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California por correo en 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, o por teléfono al (916) 445-1254 o (800) 952 -5210.

21. Contactar a CS.

Si tiene alguna pregunta sobre Términos de Uso, por favor contáctenos en la siguiente dirección:

CuriosityStream Inc.

8484 Georgia Ave., Suite 700

Silver Spring, MD 20910

1-844-778-8999

help@curiositystream.com

22. DIVULGACIONES ESPECÍFICAS PARA ALEMANIA

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores de los Términos de Uso, prevalecerán las siguientes disposiciones para los usuarios con sede en Alemania:

Resolución de Litigios en Línea. La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios en línea (plataforma ODR), a la que se puede acceder en www.ec.europa.eu/consumers/odr. No estamos obligados ni dispuestos a participar en un procedimiento de resolución de disputas ante una junta de arbitraje de consumidores.

La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios en línea (plataforma ODR), a la que se puede acceder en www.ec.europa.eu/consumers/odr. No estamos obligados ni dispuestos a participar en un procedimiento de resolución de disputas ante una junta de arbitraje de consumidores. Elección del Foro. A diferencia de la Sección 18, cualquier disputa entre las partes será resuelta por la corte competente del lugar donde tenga su residencia o domicilio electivo.

A diferencia de la Sección 18, cualquier disputa entre las partes será resuelta por la corte competente del lugar donde tenga su residencia o domicilio electivo. Compensaciones. A diferencia de la Sección 5, si un producto ofrecido en los Sitios no es como se describe o se muestra, o de lo contrario no cumple con sus expectativas, es posible que tenga compensaciones disponibles para usted. Por favor contáctenos en help@curiositystream.com.

A diferencia de la Sección 5, si un producto ofrecido en los Sitios no es como se describe o se muestra, o de lo contrario no cumple con sus expectativas, es posible que tenga compensaciones disponibles para usted. Por favor contáctenos en help@curiositystream.com. Transacciones. A diferencia de la Sección 6, nos reservamos el derecho de cambiar las descripciones, imágenes y referencias de los servicios y de limitar la disponibilidad de productos o servicios, pero los cambios no afectarán ningún pedido de productos o servicios que ya haya comprado.

A diferencia de la Sección 6, nos reservamos el derecho de cambiar las descripciones, imágenes y referencias de los servicios y de limitar la disponibilidad de productos o servicios, pero los cambios no afectarán ningún pedido de productos o servicios que ya haya comprado. Modificación. A diferencia de la Sección 19, nos reservamos el derecho de modificar estos Términos de Uso en cualquier momento, por ejemplo, para cumplir con una situación legal cambiada o nueva, un cambio en el alcance de los servicios prestados o brechas regulatorias que hayan salido a la luz. Indicaremos la fecha de vigencia. Cualquier cambio en los Términos de Uso solo se aplicará a los pedidos realizados a partir de la fecha de vigencia de los Términos de Uso actualizados. En este sentido, prevalecerá la versión de los Términos de Uso vigente y puesta a disposición en el momento del pedido. Las enmiendas a los Términos de Uso que se aplicarán a los servicios en curso solo se realizarán de acuerdo con los siguientes requisitos: Las enmiendas a estos Términos de Uso se le ofrecerán en forma de texto a más tardar dos (2) meses antes de la fecha de entrada en vigor propuesta. Si ha aceptado comunicarse por medios electrónicos con nosotros, las enmiendas también pueden presentarse electrónicamente. Usted puede aceptar o rechazar las enmiendas antes de la fecha de entrada en vigor propuesta. En la medida en que los cambios solo se refieran a la implementación de nuevos requisitos reglamentarios, requisitos de la jurisprudencia con respecto a estos Términos de Uso o la reformulación de los Términos de Uso sin afectar a una obligación principal de servicio (por ejemplo, tarifas a pagar), se considerará que ha dado su consentimiento si no ha indicado su rechazo antes de la fecha propuesta de entrada en vigor de los cambios. Llamaremos específicamente su atención sobre este efecto de aprobación en nuestra oferta. Si se le ofrecen cambios, también puede rescindir el contrato sin previo aviso y de forma gratuita antes de la fecha propuesta de entrada en vigor de los cambios. Llamaremos específicamente su atención sobre este derecho de rescisión en nuestra oferta.

A diferencia de la Sección 19, nos reservamos el derecho de modificar estos Términos de Uso en cualquier momento, por ejemplo, para cumplir con una situación legal cambiada o nueva, un cambio en el alcance de los servicios prestados o brechas regulatorias que hayan salido a la luz. Indicaremos la fecha de vigencia. Cualquier cambio en los Términos de Uso solo se aplicará a los pedidos realizados a partir de la fecha de vigencia de los Términos de Uso actualizados. En este sentido, prevalecerá la versión de los Términos de Uso vigente y puesta a disposición en el momento del pedido. Las enmiendas a los Términos de Uso que se aplicarán a los servicios en curso solo se realizarán de acuerdo con los siguientes requisitos: Las enmiendas a estos Términos de Uso se le ofrecerán en forma de texto a más tardar dos (2) meses antes de la fecha de entrada en vigor propuesta. Si ha aceptado comunicarse por medios electrónicos con nosotros, las enmiendas también pueden presentarse electrónicamente. Usted puede aceptar o rechazar las enmiendas antes de la fecha de entrada en vigor propuesta. En la medida en que los cambios solo se refieran a la implementación de nuevos requisitos reglamentarios, requisitos de la jurisprudencia con respecto a estos Términos de Uso o la reformulación de los Términos de Uso sin afectar a una obligación principal de servicio (por ejemplo, tarifas a pagar), se considerará que ha dado su consentimiento si no ha indicado su rechazo antes de la fecha propuesta de entrada en vigor de los cambios. Llamaremos específicamente su atención sobre este efecto de aprobación en nuestra oferta. Si se le ofrecen cambios, también puede rescindir el contrato sin previo aviso y de forma gratuita antes de la fecha propuesta de entrada en vigor de los cambios. Llamaremos específicamente su atención sobre este derecho de rescisión en nuestra oferta. Vencimiento. A diferencia de la Sección 19, podemos cancelar la cuenta y su uso de los Sitios por conveniencia con una (1) semana de aviso previo. Usted tiene derecho a rescindir su uso de los Sitios y los servicios sin previo aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta en los Sitios o contactándonos en help@curiositystream.com. El derecho de la Parte a rescindir por una buena causa no se ve afectado. Tendremos derecho a rescindir los servicios por una buena causa, en particular en los siguientes casos: (i) abordar problemas de seguridad, (ii) prevenir abusos o (iii) cumplir con cualquier ley, norma o reglamento, u órdenes legales o judiciales. Cuando se rescinda, usted se abstendrá de utilizar los Sitios y de ponerlos a disposición de terceros.

A diferencia de la Sección 19, podemos cancelar la cuenta y su uso de los Sitios por conveniencia con una (1) semana de aviso previo. Usted tiene derecho a rescindir su uso de los Sitios y los servicios sin previo aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta en los Sitios o contactándonos en help@curiositystream.com. El derecho de la Parte a rescindir por una buena causa no se ve afectado. Tendremos derecho a rescindir los servicios por una buena causa, en particular en los siguientes casos: (i) abordar problemas de seguridad, (ii) prevenir abusos o (iii) cumplir con cualquier ley, norma o reglamento, u órdenes legales o judiciales. Cuando se rescinda, usted se abstendrá de utilizar los Sitios y de ponerlos a disposición de terceros. Garantía y Recursos por Falta de Conformidad de las Suscripciones Pagadas. A diferencia de la Sección 10, el acceso a los Sitios está permitido de forma temporal y podemos limitar o cancelar el acceso a ellos en cualquier momento sin previo aviso. No seremos responsables si los Sitios no están disponibles en cualquier momento o durante cualquier período. Somos responsables de la falta de conformidad de las Suscripciones de Pago de acuerdo a los requisitos legales. En el caso de una falta de conformidad de los servicios prestados a través de los Sitios en el contexto de las Suscripciones de Pago, usted tendrá derecho a que los servicios se ajusten en un plazo razonable desde el momento en que nos haya informado de la falta de conformidad, de forma gratuita. Dicho recurso puede ser solicitado por usted, a menos que esto sea imposible o nos imponga costos que serían desproporcionados, considerando todas las circunstancias del caso, incluyendo: (i) el valor que tendrían los servicios si no hubiera falta de conformidad; y (ii) la importancia de la falta de conformidad.

Cuando (i) el remedio anterior sea imposible o desproporcionado; (ii) no hayamos puesto los servicios en conformidad de acuerdo al párrafo anterior; (iii) aparezca una falta de conformidad a pesar de nuestro intento de poner los servicios en conformidad; (iv) la falta de conformidad sea de una naturaleza tan grave como para justificar una reducción inmediata del precio o la terminación de los Términos de Uso; o (v) hayamos declarado que no pondremos el servicio en conformidad dentro de un tiempo razonable, o sin inconvenientes significativos para usted, tiene derecho a recibir una reducción proporcional en el precio con referencia a las Suscripciones de Pago o a rescindir los Términos de Uso como se describe anteriormente en la Sección “Terminación”. La reducción del precio será proporcional a la disminución del valor de los servicios que se le suministraron en comparación al valor que tendrían los servicios si fueran conformes. El reembolso de la reducción anterior será realizado por nosotros (i) sin demora indebida y, en cualquier caso, dentro de los 14 días posteriores a la fecha en que se nos informe de su decisión de una reducción de precio de acuerdo con lo anterior o de rescindir los Términos de Uso y (ii) utilizando el mismo medio de pago que utilizó para pagar la Suscripción de Pago, a menos que acuerde expresamente que se haga de otra forma y siempre que no incurra en ninguna tarifa como resultado de dicho reembolso.

Limitación de Responsabilidad. A diferencia de la Sección 11, a menos que se indique de otra manera en estos Términos de Uso, seremos responsables por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y extracontractuales de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. Seremos responsables de los daños, independientemente de los motivos legales, en el marco de la responsabilidad basada en la culpa en caso de negligencia grave y premeditada.

En caso de negligencia simple o leve, sólo seremos responsables, sujetos a las limitaciones legales de responsabilidad (por ejemplo, debido cuidado en sus propios asuntos; incumplimiento insignificante del deber)

a. por daños derivados de lesiones a la vida, el cuerpo o la salud (es decir, muerte o lesiones personales); y

b. por daños derivados del incumplimiento de una obligación contractual material (obligación cuyo cumplimiento es un requisito previo para la correcta ejecución del contrato y en cuya observancia se basa y puede basarse regularmente el socio contractual); en este caso, sin embargo, nuestra responsabilidad se limitará a la indemnización por los daños previsibles y típicos.

Estas limitaciones no aplican en caso de fraude, tergiversación fraudulenta, si hemos ocultado fraudulentamente un defecto, hemos dado una garantía de calidad o hemos asumido un riesgo de adquisición.

Además, cualquier responsabilidad legal obligatoria, en particular en virtud de la Ley Alemana de Responsabilidad por Productos Defectuosos, no se verá afectada. Las limitaciones de responsabilidad resultantes de esta sección también aplicarán a nuestros órganos ejecutivos, representantes legales, empleados, personal y agentes indirectos y/u otras personas de cuya culpa CS sea responsable de acuerdo con las disposiciones legales.